Экс-посол Финляндии заявил о восстановлении связей с РФ в будущем

Бывший посол Финляндии в России, покинувший свой пост в конце августа, Антти Хелантеря считает, что отношения Москвы и Хельсинки еще долго будут напряженными, но на каком-то этапе их придется выстраивать заново. Об этом сообщает газета Maaseudun Tulevaisuus.

"Хотя Хелантеря считает, что напряженность в отношениях с Россией сохранится надолго, в какой-то момент отношения придется восстанавливать. Трудно предсказать, в какой форме это произойдет. Финляндия сейчас тоже другая, чем несколько лет назад", - отмечается в статье журналистов издания.

Хелантеря работал послом Финляндии в Москве с 1 сентября 2020 года по август 2024 года, с 2016 по 2019 год также работал в финском посольстве в Москве.