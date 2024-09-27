Лавров выразил соболезнования ливанскому народу

Лавров выразил соболезнования главе МИД Ливана из-за гибели людей в конфликте с Израилем
Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом заявил о солидарности России с народом Ливана и выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за резкого обострения конфликта между Ливаном и Израилем.
Встреча Лаврова и Бу Хабиба прошла "на полях" недели высокого уровня ГА ООН.
"Выражаю наши соболезнования и нашу солидарность с ливанским народом. И мы были бы очень заинтересованы услышать ваши оценки происходящего", - сказал Лавров.