Лавров выразил соболезнования ливанскому народу

Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом заявил о солидарности России с народом Ливана и выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за резкого обострения конфликта между Ливаном и Израилем.

Встреча Лаврова и Бу Хабиба прошла "на полях" недели высокого уровня ГА ООН.