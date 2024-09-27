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Лавров выразил соболезнования главе МИД Ливана из-за гибели людей в конфликте с Израилем

Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом заявил о солидарности России с народом Ливана и выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за резкого обострения конфликта между Ливаном и Израилем.

Лавров выразил соболезнования ливанскому народу
© РИА Новости

Встреча Лаврова и Бу Хабиба прошла "на полях" недели высокого уровня ГА ООН.

"Выражаю наши соболезнования и нашу солидарность с ливанским народом. И мы были бы очень заинтересованы услышать ваши оценки происходящего", - сказал Лавров.