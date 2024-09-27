Рябков оценил реакцию Запада на заявления по ядерной доктрине РФ

Москва фиксирует первую реакцию западных стран на заявления президента РФ Владимира Путина по изменениям ядерной доктрины, эта реакция "достаточно развернутая". Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Когда будет выпущен указ, которым будут одобрены основы госполитики в области ядерного сдерживания, тогда можно будет рассуждать на тему восприятия [на Западе]. Но первая реакция нами фиксируется, она достаточно развернутая", - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.