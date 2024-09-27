В Госдуме поспорили с прогнозом Вучича по срокам завершения СВО

Депутат Госдумы Дмитрий Белик сообщил, что завершение конфликта на Украине по корейскому сценарию будет стратегической ошибкой для России.

«Считаю, что корейский сценарий неприменим для нас как вариант завершения украинского конфликта, хотя о нем заявлял не только Александр Вучич. Такой вариант может стать стратегической ошибкой для России. Дело в том, что корейский сценарий предполагает разделение территорий по неопределенному контуру и приостановку боевых действий. Это было бы выгодно Западу: провести ту самую условную линию, поделив территории на Россию и Украину, чтобы сохранять уровень напряженности на границе с нашей страной, и трансформировать происходящее в замороженный конфликт. Но передышку, которая позволит нашим врагам накопить силы и средства, допускать нельзя: снаряженная Западом до зубов за это время Украина укрепит свою боеспособность и с новыми силами начнет свой беспредел, так как все обещания и заверения Запада ничего не стоят и соблюдаться им не будут», - заявил депутат «Газете.Ru».

Депутат Белик не стал давать оценку прогнозу Вучича о сроках завершения конфликта.

«Наш единственный вариант — выполнение задач специальной военной операции, и о временных рамках здесь говорить неправильно. Времени понадобится ровно столько, сколько займет достижение обозначенных целей», - заявил он.

Напомним, ранее президент Сербии Вучич заявил, что решением конфликта на Украине может быть «корейский сценарий». По его мнению, такой ситуация будет оставаться «10, 20, 30 или 50 лет без окончательного решения».

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