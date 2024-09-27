Джабаров: обновлением ядерной доктрины Путин показал, что терпению пришел конец

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что обновлением ядерной доктрины России Владимир Путин показал, что «его терпению пришел конец». Газета.Ru

«Президент показал, что его терпению пришел конец. Вот эти постоянные подколы, что «Россия не осмелится, не переступит «красные линии», что это все слова. Я думаю, что после заявления президента многие страны задумаются, в том числе США, Великобритания и Франция», — сказал сенатор. По его словам, «серьезные политики понимают, что это не бред». «Ведь как только Украина нанесет удар американским или британским оружием, то, согласно доктрине, мы имеем право ударить по ядерной державе. И мы решимся, ведь на кону стоит безопасность нашей страны», — заключил парламентарий. Парламентская газета

25 сентября Владимир Путин предложил изменить условия применения Россией ядерного оружия. Lenta.ru