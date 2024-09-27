Медведев прокомментировал реакцию Запада на ядерную доктрину РФ
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что чем смешнее страна, тем выше ее гонор. Как сообщает ТАСС, так он прокомментировал реакцию Запада на внесение поправок в ядерную доктрину России.
Ранее резидент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пересмотрит свою ядерную доктрину, включив в нее ответ на агрессию со стороны неядерных государств, поддерживаемых ядерными державами. После этого глава Генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус заявил, что Эстония готова нанести превентивный удар по РФ для защиты НАТО, если увидит признаки подготовки к нападению на блок.
«Отдельные руководители военных организаций, генштаба небольших государств договорились до возможности нанесения превентивного удара по России. Ну что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства», — сказал Медведев.
Политик также заявил, что от подобных стран останется лишь «мокрое место» в случае ответа России даже тактическим ядерным оружием. Зампред отметил, что статья о взаимной помощи стран НАТО «может быть и сработает», но государства этого «уже не будет».