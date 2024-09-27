Патрушев: Запад хочет ограничений для России на Балтике

Председатель Морской коллегии помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Запад хочет изменить статус Балтийского моря и запретить движение там российского флота. Газета.Ru

«После вступления Финляндии и Швеции в НАТО явно прослеживаются устремления изменить статус Балтийского моря, пересмотреть действующие правовые режимы морских пространств и проливов, используемых для международного судоходства. Вынашиваются планы по запрету движения российского флота в Балтийском море», - сообщил он. ТАСС

Ранее Патрушев заявил, что Российская Федерация укрепит свой Тихоокеанский флот в ответ на действия США и Японии. Lenta.ru