В Кремле оценили слова Лукашенко о ядерном ударе России для защиты Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал SHOT заявление Александра Лукашенко о возможном применении ядерного оружия при агрессии НАТО против Белоруссии. Газета.Ru

По его словам, российский лидер Владимир Путин однозначно сказал, что Россия будет защищать Белоруссию. Вечерняя Москва

До этого Лукашенко заявил, что, как только НАТО нападет на страну, то сразу будет применено ядерное оружие. По его словам, «американцы и поляки уже выстроились вдоль государственной границы страны». ТАСС