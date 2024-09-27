В Кремле оценили слова Лукашенко о ядерном оружии в случае агрессии НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 27 сентября, прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о применении ядерного оружия в случае нападения НАТО на страну.

— Президент однозначно сказал, что мы будем защищать Белоруссию, — передает слова Пескова Telegram-канал Shot.

До этого Александр Лукашенко заявил, что, как только НАТО нападет на страну, то сразу будет применено ядерное оружие. По его словам, «американцы и поляки уже выстроились вдоль государственной границы страны».

Также белорусский президент сообщил, что армию страны нужно встряхнуть и привести в идеальное состояние. Он добавил, что после завершения «разборок» в сельском хозяйстве пройдет жесткая проверка по всем направлениям. В частности, проверят армию, МВД и Комитет государственной безопасности.

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