Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Калининградской области

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев во время поездки в Калининградскую область провел рабочую встречу с губернатором региона Алексеем Беспрозванных.

"Обсуждена социально-экономическая ситуация в регионе, перспективы развития промышленного потенциала, в том числе судоремонтных предприятий. Алексей Беспрозванных доложил о текущей ситуации с обеспечением транспортной доступности региона", - сообщили в аппарате помощника президента РФ по итогам встречи.

Губернатор особо отметил значимость решения президента России о поддержке морских грузоперевозок в самый западный регион страны, их стабильном и достаточном субсидировании.