Трампа заподозрили в троллинге Зеленского

Публикация письма Владимира Зеленского могла быть троллингом со стороны кандидата в президенты США Дональд Трампа, считает политолог Константин Блохин. Российская газета

«Можно сказать, что это такой троллинг, издевка от Трампа, а еще создание не особо благоприятной обстановки для Зеленского перед встречей. Он раскрывает инсайд и показывает своего визави со слабой стороны», — отметил эксперт. По мнению Блохина, Зеленский и Трамп недолюбливают друг друга, но американский политик является человеком, который любит приковывать к себе медийное внимание. Ему не важно, как о нем будут говорить, ему нужно любыми способами повышать свой политический рейтинг, считает эксперт. Газета.Ru

27 сентября Дональд Трамп согласился на встречу с Зеленским. По его словам, переговоры пройдут утром 27 сентября в Нью-Йорке. ТАСС