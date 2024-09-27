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Сенатор Джабаров объяснил изменения в ядерной доктрине России

Если какая-либо страна без ядерного оружия атакует Россию с одобрения или при помощи государства, у которого такое оружие есть, в Москве это воспримут как угрозу от обеих сторон. Об этом «Парламентской газете» заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор объяснил изменения в ядерной доктрине России
© РИА Новости

Владимир Путин на заседании Совбеза 25 сентября предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ госполитики в области ядерного сдерживания. В том числе он отметил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник создает критическую угрозу суверенитету РФ обычным оружием. В случае агрессии против Белоруссии российская сторона также может нанести ядерный удар в ответ.

«Президент показал, что его терпению пришел конец. Вот эти постоянные подколы, что «Россия не осмелится, не переступит «красные линии», что это все слова. Я думаю, что после заявления президента многие страны задумаются, в том числе США, Великобритания и Франция», — сказал сенатор.

Джабаров привел в пример США, власти которых считают, что никто не осмелится по ним ударить, в том числе это связано с расстоянием.

«Серьезные политики понимают, что это не бред. Ведь как только Украина нанесет удар американским или британским оружием, то, согласно доктрине, мы имеем право ударить по ядерной державе. И мы решимся, ведь на кону стоит безопасность нашей страны», — подчеркнул парламентарий.

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