Сенатор объяснил изменения в ядерной доктрине России

Если какая-либо страна без ядерного оружия атакует Россию с одобрения или при помощи государства, у которого такое оружие есть, в Москве это воспримут как угрозу от обеих сторон. Об этом «Парламентской газете» заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Владимир Путин на заседании Совбеза 25 сентября предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ госполитики в области ядерного сдерживания. В том числе он отметил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник создает критическую угрозу суверенитету РФ обычным оружием. В случае агрессии против Белоруссии российская сторона также может нанести ядерный удар в ответ.

«Президент показал, что его терпению пришел конец. Вот эти постоянные подколы, что «Россия не осмелится, не переступит «красные линии», что это все слова. Я думаю, что после заявления президента многие страны задумаются, в том числе США, Великобритания и Франция», — сказал сенатор.

Джабаров привел в пример США, власти которых считают, что никто не осмелится по ним ударить, в том числе это связано с расстоянием.