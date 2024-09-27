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Депутат — о реакции НАТО на обновлённую доктрину: перекладывают проблемы на нас

Руководство НАТО и ЕС свои проблемы перекладывают на Россию, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Таким образом он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который выразил беспокойство из-за заявления российского лидера Владимира Путина об обновлённой ядерной доктрине России.

Депутат — о реакции НАТО на обновленную доктрину: перекладывают проблемы на нас
© РИА Новости
«Руководство НАТО, да и вся верхушка, в том числе Евросоюза, сегодня все свои проблемы перекладывает на нас, то есть с больной головы на здоровую. Обновлённая ядерная доктрина связана как раз с тем, что базы НАТО всё ближе и ближе подходят к границам Российской Федерации», — подчеркнул депутат.

По его словам, это угроза национальной безопасности России.

«Поэтому наша обновлённая доктрина как раз и связана с агрессией НАТО, всего западного мира в отношении России. Поэтому это наша реакция на агрессивную политику НАТО и в целом англосаксов», — заключил парламентарий.

Ранее Столтенберг выразил беспокойство из-за выступления Путина по ядерной доктрине.

По его мнению, обновлённая ядерная доктрина нацелена на то, чтобы не дать странам, которые помогают Украине, «защищать себя».

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