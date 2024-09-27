Министр энергетики РФ объяснил, что скрывается за санкциями Запада

Коллективный Запад проигрывает России в конкурентной борьбе и поэтому вводит санкции, заявил NEWS.ru на полях форума «Российская энергетическая неделя — 2024» министр энергетики Сергей Цивилев.

Вместе с тем, отметил он, ограничения открыли перед РФ новые возможности.

«К великому сожалению, Соединенные Штаты Америки и вместе с Англией коллективный Запад, они приняли решение не участвовать в открытой конкурентной борьбе, которую начали проигрывать. Они стали применять в отношении нас и ряда других стран санкции, эмбарго, и это большие вызовы на внешнеполитической арене. Эти же вызовы открывают для нас большие возможности», — сказал министр.

Цивилев добавил, что Россия приняла эти вызовы, нашла возможности и внесла их в стратегию развития. Например, продолжил министр, при добыче нефти и газа РФ сейчас добывает очень много воды — около трех миллиардов кубических метров в год. Он указал, что это естественный процесс и он идет во всех странах.

Накануне, 26 сентября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума сказал, что Запад не хочет конкуренции, потому что проигрывает в честной борьбе. По этой причине, продолжил Путин, Западом применяются недобросовестные методы.