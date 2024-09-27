Сенатор: Парламенту нужно быстро реагировать на угрозы в сфере финансов

Зампред Совета Федерации Николай Журавлев призвал парламентарием своевременно реагировать на новые технологические вызовы в финансовой сфере. С таким заявлением он выступил на XXI Международном банковском форуме, сообщила 27 сентября пресс-служба Совфеда.

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По словам сенатора, сегодня финансовый сектор остается одной из самых устойчивых сфер российской экономики.

«За последние десять лет Россия стала лидером финансово-технологической сферы», — сказал Журавлев.

И, как отметил парламентарий, на этом никто не останавливается: появляются новые технологии, экосистемы банков расширяются и выходят за рамки одного лишь предоставления финансовых продуктов.

При этом не стоит забывать, что новые технологии ведут к появлению новых видов мошенничества, отметил сенатор.

«Нам важно оперативно создавать законодательные барьеры, чтобы не допускать финансовых потерь граждан», — подчеркнул он.

Ранее глава Комитета Госдумы по информполитике, связи и информации Александр Хинштейн заявил, что главная задача комитета на осеннюю сессию — борьба с киберпреступностью, в частности, с утечками персональных данных. Как писала «Парламентская газета», за последние пять лет число таких преступлений выросло более чем вдвое.