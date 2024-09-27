Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу в октябре.

По его словам, в частности, вступит в силу закон, который касается контроля за деятельностью платёжных агентов.

«Через платёжных агентов граждане оплачивают коммунальные услуги, мобильную связь и многое другое. Раньше эта сфера в полной мере не регулировалась, что создавало угрозу прозрачности операций. Вступающая в силу норма исправит ситуацию», — заявил Володин.

Его слова приводятся в Telegram-канале Госдумы.

Также вступит в силу закон о поддержке военных пенсионеров.

«Пенсии военным будут проиндексированы на 5,1%. Эта мера коснётся около 2,8 млн человек», — сказал Володин.

Ранее спикер ГД рассказал, что законопроекты о запрете публичной пропаганды отказа от деторождения, так называемого движения чайлдфри, рассмотрят в Государственной думе в октябре.