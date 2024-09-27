Матвиенко поздравила Меджлис Туркменистана с национальным праздником

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила депутатов Меджлиса Туркменистана с их национальным праздником — Днем независимости. Об этом сообщает 27 сентября телеканал «Вместе-РФ».

Данный праздник был учрежден по случаю принятия Верховным Советом Туркменской ССР в 1991 году закона «О независимости и основах государственного устройства Туркменистана». После распада Советского Союза Туркменская ССР стала одной из последних cоюзных республик на постсоветском пространстве, провозгласившей о своем суверенитете.

«Сегодня Туркменистан — суверенное процветающее государство, избравшее свой самобытный путь в будущее», — отметила Матвиенко.

По ее словам, страна поступательно развивается, добиваясь заметных успехов в экономике, повышении уровня благосостояния граждан, демонстрируя возрастание своего политического веса на международной арене.

В Совфеде большое внимание уделяют укреплению парламентской составляющей взаимодействия между нашими странами, указала спикер палаты.

Она отметила, что российские парламентарии готовы принять активное участие в формировании повестки дня второго Межпарламентского форума стран Центральной Азии и России.