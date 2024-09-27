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В России усомнились в мониторинговой миссии МАГАТЭ на Курской АЭС

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что мониторинговая миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Курской АЭС, аналогичная действующей на Запорожской АЭС, не нужна.

В России усомнились в мониторинговой миссии МАГАТЭ на Курской АЭС
© РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости.

«Мне кажется, что этого нам совершенно не нужно», — сказал он.

Ульянов отметил, что Запорожская АЭС в недавнем прошлом сменила управляющую организацию и находится вблизи линии боевого соприкосновения.

«А на Курской станции я не вижу большой пользы от присутствия МАГАТЭ», — добавил постпред.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявлял, что МАГАТЭ пока не будет размещать постоянную миссию на Курской АЭС. Он подчеркнул, что между МАГАТЭ и Россией налажен постоянный диалог по Запорожской и Курской АЭС. Ульянов отмечал, что Гросси, возможно, еще раз посетит Россию до конца года, однако конкретных планов пока нет.

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Вена