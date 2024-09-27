Россия и Узбекистан обсудили межэтническую нетерпимость после избиения школьника на уроке русского языка в Ташкенте. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Как сообщается, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. В числе обсуждавшихся вопросов была в том числе и межэтническая нетерпимость.

«Особое внимание было обращено на необходимость противодействия проявлениям нетерпимости на межэтнической почве», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Ранее МИД России сделал представление послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову после избиения школьника в Ташкенте на уроке русского языка. Реакция последовала после публикации в Telegram-канале вице-спикера парламента Узбекистана Алишера Кадирова с призывом к МИД России «заниматься своими делами».