Лавров призвал не втягивать ООН в «псевдомирные инициативы» по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал не допускать втягивания представителей организации в «псевдомирные инициативы» по урегулированию конфликта на Украине.

© РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Также Лавров подчеркнул важность неукоснительного соблюдения руководством и всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудалённости, в том числе применительно к преступлениям украинских властей.

Ранее состоялись переговоры Лаврова с генсеком ООН в Нью-Йорке.