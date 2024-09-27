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Лавров призвал не втягивать ООН в «псевдомирные инициативы» по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал не допускать втягивания представителей организации в «псевдомирные инициативы» по урегулированию конфликта на Украине.

Лавров призвал не втягивать ООН в «псевдомирные инициативы» по Украине
© РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Также Лавров подчеркнул важность неукоснительного соблюдения руководством и всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудалённости, в том числе применительно к преступлениям украинских властей.

Ранее состоялись переговоры Лаврова с генсеком ООН в Нью-Йорке.

Политика
Сергей Лавров
МИД России
ООН
Нью-Йорк
Украина