Делегация РФ заявила, что Запад сводит счеты с неугодными странами в СПЧ ООН

Западные страны с союзниками используют трибуну Совета ООН по правам человека для сведения счетов с неугодными странами, сообщает ТАСС.

Как заявил на проходящей в Женеве сессии Совета ООН по правам человека представитель делегации РФ Станислав Ковпак, запад «планомерно реализует свою неоколониальную повестку, намеренно отвлекая внимание мировой общественности от собственных системных проблем». Дипломат указал, что «именно из западного оружия практически ежедневно убивают русских людей, включая детей, в Донбассе и других регионах России».

По словам Ковпака, в Латвии, Литве и Эстонии «фиксируется беспрецедентный всплеск русофобии», где вводится тотальный запрет на использование русского языка. В странах Прибалтики россиян лишают права голоса, конфискуют их имущество, а их самих заключают под стражу или выдворяют из страны, не считаясь с возрастом и состоянием здоровья.

Дипломат также отметил, что в государствах Европейского союза, США и Канаде регулярно нарушаются права участников мирных собраний, процветают расизм, насилие со стороны полиции, торговля людьми, бесчеловечное обращение с мигрантами. В Швеции и Норвегии в рамках политики «новой колонизации» взят курс на ликвидацию наследия саамов и их вытеснение с мест исторического проживания. А Канады и Австралии «отказываются извлекать уроки из своего прошлого, продолжая систематически нарушать права автохтонного населения».

В странах ЕС, США, а также на Украине и в Молдавии информационное пространство «зачищается от альтернативных точек зрения». На почве нетерпимости в Прибалтике, Италии, Франции, Германии, Испании, США, Канаде и на Украине «мощный новый импульс получили неофашистские и неонацистские идеи, антисемитизм и исламофобия», сказал дипломат.