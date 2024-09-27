Антонов: США превратились в де-факто сторону конфликта на Украине

Администрация США, добивающаяся стратегического поражения России, превратилась в де-факто одну из сторон конфликта на Украине. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Соединенные Штаты, оказывая помощь украинским нацистам и науськивая их на преступные провокации вроде вторжения в Курскую область, давно превратились в де-факто сторону конфликта. Стремятся извратить правду заявлениями, что Россия не хочет мира и не пыталась его добиться. Однако это Вашингтону нужны ненависть и боестолкновения между братскими народами. Ради одного - стратегического поражения нашей страны", - отметил дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале посольства РФ в США.

"Призываем американских политиков опомниться. Понять, что Российская Федерация никогда не отступит от требования учитывать свои национальные интересы. Ракетами и бомбами, как доказано историей, нас не сломить. Террористы и фашисты будут уничтожены, а наша земля - освобождена", - подчеркнул Антонов.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял свыше 17,4 тыс. военнослужащих и 130 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.