Антонов сравнил визит Зеленского в США с голливудским шоу

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил визит президента Украины Владимира Зеленского в США с голливудским шоу.

"Визит Зеленского в США обставлен местными властями как заправское голливудское шоу. Бывшему актеру дали выступить с трибуны всемирной организации, затем провели по высоким вашингтонским кабинетам, - заявил дипломат, слова которого в четверг приводятся в телеграм-канале посольства РФ в США. - Представители администрации повторяли снова и снова, что "Украина должна победить". Посулили террористическому режиму миллиарды из кармана американского налогоплательщика, а также рекордные объемы оружия и боеприпасов. Заодно анонсировали новые санкции против россиян".

"Здесь стараются умолчать, что главный результат подобной демонстрации "лидерства" Америки - дальнейшее затягивание кризиса. Под аплодисменты местных политиков будет продолжать литься кровь солдат и мирных жителей. Взрываться мосты, школы и жилые дома. Это, видимо, и есть суть пресловутого "плана победы" Зеленского", - указал Антонов.

Зеленский в четверг встретился в Вашингтоне с американским лидером Джо Байденом, а также с вице-президентом, кандидатом на высший государственный пост от демократов Камалой Харрис.