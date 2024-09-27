Лавров и глава МИД Узбекистана обсудили вопрос межэтнической нетерпимости

Главы МИД России и Узбекистана Сергей Лавров и Бахтияр Саидов на встрече в ООН сделали акцент на противодействии проявлениям нетерпимости на межэтнической почве, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой.

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По ее словам, встреча состоялась на полях Генассамблеи ООН.

Ранее появилось видео, на котором запечатлен конфликт между учительницей и учеником в одной из школ Ташкента. Женщина напала на ученика из-за его просьбы объяснить материал на русском языке.

Россия запросила у Узбекистана разъяснения после появления данного видео.