Лавров и глава МИД Узбекистана обсудили вопрос межэтнической нетерпимости
Главы МИД России и Узбекистана Сергей Лавров и Бахтияр Саидов на встрече в ООН сделали акцент на противодействии проявлениям нетерпимости на межэтнической почве, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой.
По ее словам, встреча состоялась на полях Генассамблеи ООН.
Ранее появилось видео, на котором запечатлен конфликт между учительницей и учеником в одной из школ Ташкента. Женщина напала на ученика из-за его просьбы объяснить материал на русском языке.
Россия запросила у Узбекистана разъяснения после появления данного видео.