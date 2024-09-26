Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале отчет Счетной палаты США об итогах обучениях украинских военных на территории западных стран.

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Западные страны в 2014-2022 годах направили на Украину большое количество инструкторов, с тем, чтобы они обучали солдат на полигонах. В 2022-2024 европейские страны стали активно обучать украинских военных на своих военных базах.

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«Счётная палата США: «Западные страны обучили у себя около 127 тысяч украинских военных». А затем Зеленский их убил», — констатировала Захарова.

Ранее сапёр из 113-й бригады Харьковской области, прошедший обучение во Франции, рассказал, что западные инструкторы обучают «по стандартам НАТО» и строго «следуют методичке, где сказано, что можно и что нельзя делать».