На здании посольства США в Москве появился «ответ» на санкции против RT

Логотип RT, попавшего под американские санкции, появился на здании посольства Соединенных Штатов в Москве, передает РИА Новости. Символику сопроводили надписью о том, что телеканал никуда не уйдет.

We’re not going away. Мы не уйдем, — гласит сообщение на здании.

Вашингтон 4 сентября ввел и санкции против медиагруппы «России сегодня». В список попали РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, а также главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. В письменном заявлении ведомства отмечается, что новые ограничения затрагивают и заместителей Симоньян Антона Анисимова и Елизавету Бродскую.

Представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в информационном терроризме против российских журналистов. Дипломат отметила, что санкции в отношении представителей отечественных СМИ можно расценить как угрозу их физической безопасности.

Замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров назвал причиной введения санкций против RT со стороны США тот факт, что многие люди смотрят и слушают его на Западе. По мнению сенатора, российский телеканал преподносит правду и альтернативное мнение. Джабаров отметил, что сегодня этого нет в западных СМИ.