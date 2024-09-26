Установление шариата в Афганистане не удивило МИД России

Установление законов шариата (религиозных норм) в Афганистане не стало чем-то новым для Министерства иностранных дел России, сообщили Daily Storm в пресс-службе МИД. Ведомство продолжает работать над тем, чтобы исключить «Талибан» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), находящийся у власти в стране, из списка запрещенных организаций.

Высказывание (об утверждении шариатского порядка. — NEWS.ru) было растиражированно СМИ, привлекло внимание международной общественности. Вместе с тем оно не содержит ничего принципиально нового. Следует помнить, что курс на обеспечение неукоснительного соблюдения норм шариата характерен для мусульманских государств, особенно где ислам является государственной религией. Это их внутреннее дело, — высказали позицию представители МИД РФ.

Тем временем Германия, Австралия, Нидерланды и Канада подадут иск против «Талибана» в Международный суд ООН из-за дискриминации женщин в Афганистане. Движение обвиняют в «грубых и систематических нарушениях» конвенции ООН о ликвидации дискриминации в отношении женщин.

В марте стало известно, что женщин в Афганистане будут до смерти забивать камнями за измену. Некоторых афганцев это возмутило, они призвали международное сообщество усилить давление на талибов.