Даванков предложил уменьшать сроки заключенным за прочтение книг

Вице-спикер ГД РФ Владислав Даванков предложил уменьшать сроки лишения свободы за прочитанные заключенным книги. Такое обращение политик направил на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко, передает ТАСС.

Речь идет о такой литературе, которая формирует у заключенных общепринятые моральные ценности, а также способствует положительному преобразованию личности заключенного. В перечень могли бы войти книги "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Воскресение" Льва Толстого, "На дне" Максима Горького и другие.

Депутат отметил, что по действующим нормам при рассмотрении ходатайства осужденного о замене ему неотбытой части наказания более мягким видом наказания суд учитывает его поведение, отношение к учебе и труду, к совершенному деянию и то, что осужденный частично или полностью возместил причиненный ущерб.

"Уменьшение срока наказания за чтение книг может способствовать исправлению и ресоциализации осужденных. Более того, указанная практика активно используется в разных странах мира", – заключил Даванков.

Ранее сообщалось, что осужденные лица, включая отбывавших наказание по тяжким и особо тяжким статьям, а впоследствии помилованные, не допускаются к мероприятиям в образовательных организациях. Образовательные организации проводят патриотические мероприятия в рамках календарного плана воспитательной работы, куда приглашают участников СВО.