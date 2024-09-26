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Депутат ГД Даванков предложил уменьшать сроки заключенным за прочтение книг

Вице-спикер ГД РФ Владислав Даванков предложил уменьшать сроки лишения свободы за прочитанные заключенным книги. Такое обращение политик направил на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко, передает ТАСС.

Даванков предложил уменьшать сроки заключенным за прочтение книг
© РИА Новости

Речь идет о такой литературе, которая формирует у заключенных общепринятые моральные ценности, а также способствует положительному преобразованию личности заключенного. В перечень могли бы войти книги "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Воскресение" Льва Толстого, "На дне" Максима Горького и другие.

Депутат отметил, что по действующим нормам при рассмотрении ходатайства осужденного о замене ему неотбытой части наказания более мягким видом наказания суд учитывает его поведение, отношение к учебе и труду, к совершенному деянию и то, что осужденный частично или полностью возместил причиненный ущерб.

"Уменьшение срока наказания за чтение книг может способствовать исправлению и ресоциализации осужденных. Более того, указанная практика активно используется в разных странах мира", – заключил Даванков.

Ранее сообщалось, что осужденные лица, включая отбывавших наказание по тяжким и особо тяжким статьям, а впоследствии помилованные, не допускаются к мероприятиям в образовательных организациях. Образовательные организации проводят патриотические мероприятия в рамках календарного плана воспитательной работы, куда приглашают участников СВО.

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