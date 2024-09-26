Послу Узбекистана в России сделано представление

Министерство иностранных дел (МИД) России сделало представление послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову после избиения школьника в Ташкенте на уроке русского языка. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник во внешнеполитическом ведомстве.

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«Послу Узбекистана было сделано представление», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Реакция последовала после публикации в Telegram-канале вице-спикера парламента Узбекистана Алишера Кадирова с призывом к МИД России «заниматься своими делами» в связи с делом учительницы, избившей школьника за использование русского языка. Представление является приемом дипломатической практики, направленным на соблюдение общегражданского и дипломатического этикета.

В Узбекистане нахамили Захаровой, заступившейся за русскоязычного школьника

Официальный представитель МИД России Мария Захарова запросила разъяснения у Узбекистана после избиения школьника. Дипломат добавила, что к Узбекистану была направлена просьба дать материалу оценку и в случае обоснованности принять меры к виновнику жестокого обращения с несовершеннолетним.

25 сентября издание Gazeta.uz сообщило об избиении учительницей ученика шестого класса из-за просьбы вести занятие по русскому языку на русском языке. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения.