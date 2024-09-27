В РФ отреагировали на призыв Узбекистана к Москве «заниматься своими делами»

Межнациональные отношения — история очень тонкая, заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Так разговоре с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на призыв вице-спикера парламента Узбекистана Алишера Кадирова в адрес России «заниматься своими внутренними делами» на фоне скандала с учительницей, избившей школьника за использование русского языка.

«Я противник того, чтобы по поводу любого происшествия сразу начинать разговаривать в такой тональности. То, что было сделано этим как бы учителем, это как минимум правонарушение, может быть и больше. То, что говорит вице-спикер, как минимум вызывает недоумение», — прокомментировал Климов.

Сенатор отметил, что есть огромное количество желающих перессорить всю Центральную Азию с Россией и между собой.

«Уже была одна страна, которая таким образом себя вела довольно долго. Теперь она оказалась в очень тяжелом положении. Такого рода инциденты — питательная почва для этого. Я не думаю, что эта учительница, которую учителем трудно назвать после этого, думала о каких-то геополитических историях. Скорее всего, сказывается какой-то бытовой фактор. Так что давайте посмотрим, каким образом по официальным каналам мы сможем этот вопрос урегулировать», — добавил он.

Также Климов рассказал, что, по информации, опубликованной в СМИ, глава МИД Сергей Лавров в Нью-Йорке должен встретиться со своим узбекским коллегой.

«Как прозвучала информация, как раз обсуждаются межнациональные темы», — сообщил сенатор. «То, что мы эту тему держали, держим и будем держать в части защиты прав наших соотечественников — это то, что закреплено нашей Конституцией»

Ранее вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал МИД России «заниматься своими делами» на фоне скандала с учительницей, избившей школьника за использование русского языка. По его мнению, реакция российских властей является попыткой «поднять шум на пустом месте».

В Узбекистане нахамили Захаровой, заступившейся за русскоязычного школьника

25 сентября издание Gazeta.uz сообщило об избиении учительницей ученика шестого класса из-за просьбы вести занятие по русскому языку на русском языке. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова запросила разъяснения у Узбекистана после произошедшего.