В Узбекистане нахамили Захаровой, заступившейся за русскоязычного школьника

Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, которая вступилась за попросившего учительницу говорить по-русски на соответствующем уроке школьника, стоит перестать пытаться вмешаться во внутренние дела Узбекистана и сконцентрировать свое внимание на проблемах России. Об в четверг, 26 сентября, заявил заместитель спикера Законодательной палаты Узбекистана Алишер Кадыров. Вечерняя Москва

На своей странице в Telegram Кадиров отметил, что российская реакция на этот инцидент является попыткой «поднять шум на пустом месте». По его словам, Москве следует уделять больше внимания собственным внутренним вопросам, а не вмешиваться в дела других стран. Деловая газета «Взгляд»

23 сентября в школе Узбекистана учительница избила ребенка, который попросил ее говорить во время урока на русском языке. Родители обратились в полицию, ситуация привлекла внимание не только местных властей, но и российского МИД. News.ru