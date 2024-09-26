Губернатор Вологодской области Филимонов вышел на инаугурацию под "Небо славян"

В Вологодской области состоялась инаугурация губернатора региона Георгия Филимонова. Мероприятие прошло под музыкальное сопровождение "Небо славян" русской рок-группы "Алиса", пишет Telegram-канал "Филимонов LIVE". Сообщалось, что перед инаугурацией ансамбль исполнил песню про Вологду, затем губернатор собрал в круг подчиненных (одетых в толстовки "Команда Филимонова"). Вместе они прокричали: "Один за всех и все за одного", после чего Филимонов поднялся на сцену. Церемония сопровождалась вступительным рифом из песни "Неба славян", под которую губернатор в это время прикладывал кулак к груди. Как известно, в прошлом Филимонов заслуженный мастер спорта и член сборной по кикбоксингу. В кабинете губернатора Вологодской области висят портреты Иосифа Сталина, Владимира Ленина, Лаврентия Берии и Феликса Дзержинского, поскольку все эти личности, как заявил сам Филимонов, несмотря на их противоречивую репутацию, посвятили жизнь интересам России. При этом в политике глава региона позиционирует себя как молодежного "губернатора". Так, Филимонов читал рэп, в свободное время катается на мотоцикле, публикуя фото в соцсетях, и ругал подчиненных за плохие результаты ЕГЭ по английскому среди выпускников региона.