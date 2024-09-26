В Узбекистане нахамили Захаровой, заступившейся за русскоязычного школьника

Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, которая вступилась за попросившего учительницу говорить по-русски на соответствующем уроке школьника, стоит перестать пытаться вмешаться во внутренние дела Узбекистана и сконцентрировать свое внимание на проблемах России. Об в четверг, 26 сентября, заявил заместитель спикера Законодательной палаты бывшей советской республики Алишер Кадыров.

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По словам депутата, любые нарушения прав человека будут расследоваться правоохранительными структурами страны в соответствии с действующим законодательством, которое принято «от имени узбекского народа».

Захарова: Россия попросила у Узбекистана разъяснений из-за жестокого видео с русскоязычным ребенком

— Вместо того, чтобы беспокоиться о наших внутренних делах, было бы правильно, если бы они занимались собственными проблемами, — заявил Кадыров.

23 сентября в школе Узбекистана учительница избила ребенка, который попросил ее говорить во время урока на русском языке. Родители обратились в полицию, ситуация привлекла внимание не только местных властей, но и российского МИД.