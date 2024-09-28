В РФ оценили возможные сроки заключения ядерной сделки с Ираном

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что соглашение для восстановления ядерной сделки с Ираном, официально известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), могло бы быть достигнуто за одну-две недели переговоров. Однако, по его словам, которые приводит РИА Новости, позиция западных участников сделки делает это невозможным.

И Иран, и Россия, и Китай готовы возобновить переговоры. Если они возобновятся, то соглашение может быть достигнуто очень быстро. <...> Но западники это не позволяют сделать, — сказал Ульянов.

На этой неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность страны вести переговоры о возвращении всех сторон к ядерному соглашению 2015 года. Он подчеркнул, что Иран никогда не стремился к ядерному оружию и остается приверженным действиям, которые способствуют миру и безопасности как на региональном, так и на глобальном уровне. Глава государства добавил, что Иран «не будет вести переговоры под давлением или санкциями».

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры по СВПД могут возобновиться по принципу «доверие в обмен на снятие санкций». Он уточнил, что для возобновления переговоров необходим подходящий базис.