В Госдуме отреагировали на готовность КНР помогать Украине гуманитарной помощью

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа призвал спокойно относиться к планам Китая оказывать Украине гуманитарную помощь. Газета.Ru

«Я думаю, что это гуманитарная помощь. И это не означает, что Китай поменял свой взгляд на ситуацию относительно украинского конфликта. Поэтому относитесь к этому спокойно», - заявил депутат. Говорит Москва

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи со своим украинским коллегой Андреем Сибигой на полях Генассамблеи ООН заявил, что Пекин готов передать Украине дополнительную гуманитарную помощь в соответствии с потребностями республики. Российская газета