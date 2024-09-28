Россия раскритиковала международную реакцию на подрыв «Северных потоков»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила Северных потоков» не выполняются.

Представитель ведомства назвала подрывы газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2» «вопиющим актом международного терроризма», попадающим под несколько международных договоров, которые устанавливают обязательства предотвращать такие акты, пресекать их, расследовать их совершение, привлекать виновных к ответственности и сотрудничать с другими странами для достижения этих целей.

«К сожалению, мы видим, что эти обязательства не выполняются, несмотря на многократные призывы Российской Федерации», — отметила Захарова.

Ранее стало стало известно, что по результатам совместного расследования немецких изданий Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD, к теракту на «Северных потоках» причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу. По данным Spiegel, диверсионный отряд состоял из группы украинских водолазов, не имеющих отношения к силовым структурам Украины.