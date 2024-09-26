Европейский союз (ЕС) не меняет собственную позицию по вопросу поддержки Украины из-за слов президента России Владимира Путина об обновлении российской ядерной доктрины. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что здравомыслящие политики на Западе всегда серьезно относились к словам Путина о ядерном сдерживании.

«Не только на этот раз, и ранее здравомыслящие главы государств, здравомыслящие политики, аналитики прекрасно понимают и понимали серьезность заявлений президента Путина», — рассказал представитель Кремля.

Западные СМИ отреагировали на предложение Путина по ядерной доктрине

13 сентября Стано признал, что страны — члены Евросоюза, которые помогают Украине в военном отношении, по-прежнему сами принимают решение об одобрении Киеву ударов по целям Вооруженных сил Украины в России, ибо у самого ЕС единой позиции по этому вопросу нет