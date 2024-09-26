В Госдуме отреагировали на реакцию США на «план победы» Зеленского

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что так называемый «план победы» Владимира Зеленского не впечатлил администрацию Белого дома США во главе с Джо Байденом, поскольку у Вашингтона нет доверия к президенту Украины. Газета.Ru

«Они же тоже умеют деньги считать и просто так раздавать их не собираются, поэтому у них уже возникают вопросы. Потому что, наверное, те обещания, которые давались до, когда он приезжал уже, видимо, не дошли до той цели, которую они планировали. Зеленский что-то заявляет, а это не выполняется. И нет того, что он обещал, значит, вводит в заблуждение, поэтому доверия, видимо, нет уже», — полагает депутат. Lenta.ru

Как пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, администрация президента США Джо Байдена без энтузиазма восприняла «план победы» Киева. По мнению союзников, он «не предлагает четкого пути к победе Украины». Ura.Ru