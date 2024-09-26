В «мирном плане» президента Украины Владимира Зеленского нет «ничего осязаемого», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на международном форуме «Российская энергетическая неделя — 2024». По его словам, в предложениях Зеленского нет ничего существенного даже для Киева, передает корреспондент NEWS.ru.

Во-первых, ни о каком принятии там речи-то не идет. Чего они будут принимать? Пока ничего осезаемого нет. Даже для них, — сказал представитель Кремля.

Ранее журналист Дмитрий Бавырин заявил, что власти США дали понять: «план победы» президента Украины Владимира Зеленского не будет утвержден. По его мнению, вояж украинского лидера в Соединенные Штаты больше похож на отработку полученных денег в качестве актера.