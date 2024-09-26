В Кремле высказались об ордере на арест подозреваемого в подрыве Севпотоков

Российские спецслужбы обладают информацией, что подрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» вряд ли могли быть совершены «частниками», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. News.ru

«У наших специальных служб есть информация, которая говорит о том, что вряд ли подобный акт саботажа и террористический акт в отношении критической инфраструктуры [газопроводов „Северный поток“] мог быть совершен такой небольшой группой людей и чуть ли не частников, на частные деньги», — отметил Песков. Ura.Ru

До этого в службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что версия западных СМИ об украинском следе во взрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не выдерживает критики. Газета.Ru