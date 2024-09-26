Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что изменения ядерной доктрины России следует считать «определенным сигналом» для «недружественных стран». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пересмотрит свою ядерную доктрину, включив в нее ответ на агрессию со стороны неядерных государств, поддерживаемых ядерными державами. 25 сентября Путин провел совещание Совета безопасности и предложил изменить подходы к применению ядерных сил.

Президент, в частности, заявил, что Россия будет рассматривать применение ядерного оружия в случае массированных атак беспилотников, крылатых ракет и гиперзвуковых самолетов. Путин сообщил, что применение ядерного оружия станет возможным, если противник, используя обычное оружие, создаст критическую угрозу суверенитету России и Белоруссии.

Песков уточнил, что ранее были сформулированы корректировки в ядерную доктрину, а Путин озвучил некоторые из них. Будут ли опубликованы все корректировки, пока неизвестно.