В Госдуме назвали визит Зеленского в США преступлением

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Крыма Михаил Шеремет назвал поездку президента Украины Владимира Зеленского в США вмешательством в американские выборы. Об этом он сказал РИА Новости 28 сентября.

«За ширмой с яркой мишурой совершено групповое преступление и попрание американской Конституции, — заявил парламентарий. — Визит Зеленского является спланированной операцией по непосредственному вмешательству в ход текущих выборов в США».

Шеремет отметил, что Зеленский утратил право представлять Украину на международной арене. Тем не менее, его визит в Штаты был нужен, чтобы поддержать «вызывающего отторжение в американском обществе» кандидата на президентский пост Камалу Харрис.

NYT: Зеленский не смог объяснить Трампу, кто виноват в конфликте на Украине

«Надеюсь, что федеральные правоохранительные органы США (…) присовокупят к уже совершенным этой высокопоставленной группой лиц новое преступление против американских свобод», — заключил Шеремет.

В ходе визита в США Зеленский встретился с действующим президентом Джозефом Байденом и кандидатами на пост главы государства Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Также он посетил военный завод в Пенсильвании. Как писала «Парламентская газета», Байден пообещал выделить Киеву восемь миллиардов долларов военной помощи.