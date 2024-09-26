Посол РФ рассказал о посредничестве Шольца в конфликте на Украине

Посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью РБК поделился, что от канцлера ФРГ Олафа Шольца не поступало предложений о посредничестве в конфликте на Украине. Газета.Ru

«Россия действительно слышит слова господина Шольца о каком-то мирном плане, но на бумаге, насколько мне известно, его никто не видел. Если он имеет в виду под мирной инициативой продолжение так называемой мирной конференции в соответствии с планом Владимира Зеленского, тогда это совершенно неприемлемая позиция, на которую Россия не согласится», — отметил посол. Lenta.ru

«Если это продолжение так называемого Бюргенштока, то это неприемлемо, если что-то новое – дайте почитать, посмотрим», – заключил Нечаев. Москва24