Западные СМИ отреагировали на предложение Путина по ядерной доктрине

Ведущие мировые СМИ отреагировали на предложение президента России Владимира Путина изменить ядерную доктрину страны. Публикации на эту тему появились в западных изданиях The Guardian,The New York Times (NYT) и других.

В материале британского издания The Guardian указано, что заявление Путина стало самым строгим на сегодня российским предупреждением Западу о недопустимости позволения Украине бить вглубь России с использованием западных ракет большой дальности.

В Кремле рассказали о сроке издания указа Путина об изменениях в ядерную доктрину

Похожим образом о словах российского лидера высказался американский канал CNN.

«Решение изменить официальную ядерную доктрину России — это ответ Кремля на дискуссии в США и Великобритании о том, стоит ли давать Украине разрешение бить западными ракетами по территории России», — заявил канал.

В материале также подчеркивается, что конфликт на Украине стал самым серьезным противостоянием между Россией и Западом со времен Карибского кризиса в 1962 году.