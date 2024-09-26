В Кремле рассказали о сроке издания указа Путина об изменениях в ядерную доктрину

Указ президента России Владимира Путина об изменении ядерной доктрины будет издан по готовности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

25 сентября Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы ядерного сдерживания.

Действующая редакция доктрины была утверждена в июне 2020-го года. Ранее в Кремле необходимость ее корректировки объяснили глобальными политическими изменениями.

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На совещании Путин заявил, что в новой редакции ядерной доктрины Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие при получении достоверных сведений о массированном запуске в ее сторону средств воздушно-космического нападения. Ядерное оружие может быть применено и в том случае, если противник создаст критическую угрозу суверенитету России конвенциональным вооружением, подчеркнул он.