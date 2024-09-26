Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что расследования взрывов на «Северных потоках» странами ЕС не привели к конкретным результатам. Версию об украинской группе диверсантов он назвал смешной и заявил, что за взрывами стоит президент США Джо Байден.

Взрывы на газопроводах произошли два года назад, 26 сентября 2022-го. Володин напомнил, что Россию не допустили к ознакомлению с ходом расследования.

«Спихнуть вину на некую «проукраинскую группировку» и гражданских дайверов не получится. <…> За взрывом «Северных потоков» стоит Вашингтон и лично Байден», - написал спикер Думы.

Володин заявил, что Байдену было выгодно лишить Западную Европу дешевого российского газа и заставить ее покупать дорогое американское топливо.

По мнению Володина, больше всех от взрывов пострадала Германия: ее экономика впала в рецессию, ВВП снизился и сократилось промышленное производство. Спикер Думы заявил, что сегодня немцы платят за газ на 84 процента больше, чем раньше.

«Получается, что за теракт на «Северных потоках» ответил не Вашингтон, а жители Германии. Которым Байден и Шольц залезли в карманы», - подчеркнул Володин.

Он добавил, что Шольцу по примеру Байдена грозит уход из политики. Володин подчеркнул, что реальные организаторы и исполнители диверсии на «Северных потоках» должны понести ответственность без срока давности.

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Американские и немецкие СМИ писали, что власти западных стран считают причастной к взрывам «проукраинскую группу», подготовленную офицерами ВСУ. Утверждалось, что взрывные устройства были перевезены на арендованной яхте, а участвовали в диверсии пятеро мужчин (капитан, два водолаза и два помощника водолазов), а также женщина-врач, связанные с Украиной.

Согласно исследованию Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung, в немецком уголовном деле сейчас трое фигурантов, двое мужчин и одна женщина, все они - граждане Украины. По версии СМИ, это водолазы, заложившие взрывные устройства.