На сайте Кремля опубликованы кадры заседания постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию, где российский лидер Владимир Путин говорит об изменении ядерной доктрины страны.

«Сегодня ядерная триада остаётся важнейшей гарантией обеспечения безопасности нашего государства и граждан, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире», — отметил президент.

В США рассказали о сложном выборе из-за решения Путина

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что указ лидера России Владимира Путина с обновлённой ядерной доктриной будет выпущен по готовности.