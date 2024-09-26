Захарова указала на проблемы с правами человека в Латвии

Не Латвия должна "заикаться о правах человека" в других странах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы МИД Латвии Байбы Браже в Совете ООН по правам человека.

© РИА Новости

"Глава МИД Латвии в Совете ООН по правам человека от имени стран Северной Европы и Балтии обвинила Россию в подавлении инакомыслия, ограничении независимых СМИ и распространении дезинформации. Призывает "мобилизовать против России все международные инструменты". Карикатура дня. Не Латвии и не в Совете ООН по правам человека заикаться от чьего бы то ни было имени о правах человека в других странах", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова в двух словах описала решение арестовать президента Венесуэлы

Она подчеркнула, что в Латвии продолжается дискриминация в отношении русскоязычных жителей. Кроме того, русский язык практически вытеснен из всех сфер общественной жизни, в том числе системы образования, в стране ликвидировано российское информационное присутствие.

"Европейские псевдодемократические институты так и не нашли в себе силы осудить или даже прокомментировать эти позорные практики неофашистского государства, где нормой жизни стали жестокие русофобские гонения, травля детей в школах и детсадах, преследование журналистов и подмена исторических фактов", - отметила Захарова.

По ее словам, латвийские власти не стесняясь позиционируют русский язык как главную угрозу развитию и самому существованию государственного языка.