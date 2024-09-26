Песков заявил, что «ядерное» совещание у Путина прошло впервые более чем за год

Президент России Владимир Путин до вчерашнего дня больше года не собирал постоянное совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию (ПСЯС). Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Больше года не было", - ответил он на соответствующий вопрос.

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Путин провел заседание ПСЯС в среду, 25 сентября. Ранее такие мероприятия не были публичными. В этот раз в открытой части было вступительное слово главы государства, где он рассказал о проекте обновленной ядерной доктрины РФ.

При этом сам орган в структуре Совета безопасности существует давно. Он был создан для выработки решений относительно ядерной политики страны.