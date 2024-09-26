Лавров рассказал, по кому ударили санкции США против РФ

США санкциями против России ударили по автопрому своих союзников, эффект от этого будет ощущаться долгими десятилетиями. Об этом заявил министр иностранных дел РФ для проекта документально-постановочных фильмов "Советский прорыв".

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"Если говорить про сегодняшний день, то санкции, введенные американцами, сильно ударили по автопрому их союзников. Потому что сами Соединенные Штаты осуществляли автомобильный экспорт на нашем рынке в минимальных объемах, - отметил Лавров. - Это несопоставимо с теми масштабами, которые приобрел экспорт автомобилей из Европы (из Германии и других стран). По сути, США запретили им заниматься дальнейшим сотрудничеством с Российской Федерацией".

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По его словам, рынок был активно заполнен, а сейчас продолжает наполняться марками автомобилей других стран, прежде всего Китая.

"Налаживаются совместные производства. Некоторые подтрунивают над тем, что наш автопром - это просто китайский импорт, - продолжил министр. - Это не так. Импортозамещение работает. Есть планы по переходу на производство собственных автомобилей с использованием китайских наработок, также как в 1920-е годы использовались американские".

Лавров указал, что это лишний пример губительности санкций прежде всего для тех, кто их вводит.